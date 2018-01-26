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Патрульні показали відео, як зупинили чоловіка юристки ЦПК

П'ятниця, 26 січня 2018, 17:06
Патрульні показали відео, як зупинили чоловіка юристки ЦПК
Скрін-шот з відео патрульних

У патрульній поліції стверджують, що коли зупинили авто чоловіка юриста Центру протидії корупції Олени Щербан, він був п'яний. У якості доказів опублікували декілька відеороликів.

Про це повідомляє у Facebook начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков.

"Стандартна ситуація: випив, сів за кермо, поїхав, зупинили, пішов буром, почалися дзвінки нібито "адвокатам" і понеслась", - розповідає він.

За словами Жукова, при цьому затриманий не врахував важливого фактору: патрульні все знімали на камеру.

"І ніякої політики і заказухи тут немає, і не пахне навіть. Пахне тільки алкоголем від пана Петра", - пише він.

Керівник департаменту додав, що патрульні, які провели затримання, "будуть відзначені за гарне виконання своїх службових обов'язків".

Як повідомив "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало, патрульні запропонували водієві пройти тест на алкоголь (драгер), однак той відмовився.

За словами Тракала, згідно зі ст.130 КУпАП, відмова від проходження такої перевірки автоматично тягне за собою складання адмінпротоколу за водіння в нетверезому стані.

Також речник надав УП копію протоколу про адмінпорушення. Всього на чоловіка юриста ЦПК Олени Щербан склали три протоколи.

 

У ЦПК подякували поліції за відео і сказали, що воно багато усього пояснює. Попросили віднестися з розумінням до їхньої реакції на інцидент.

"Ми вважаємо, що поліція діяла за інструкцією. Наразі ми не пов'язуємо цей інцидент із професійною діяльністю нашої колеги в ЦПК. Протоколи складені, інцидент вичерпаний, суд винесе своє рішення. Просимо вибачення і сподіваємося на ваше розуміння реакції команди, яка останній рік перебуває під серйозним тиском", - пише у Facebook голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Як відомо, 25 січня голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що поліція забрала чоловіка адвоката ЦПК для встановлення його особи, бо він відмовився пред'явити документи.

Пізніше у центрі розповіли, що чоловіка керівника юридичного відділу ЦПК Олени Щербан затримала поліція і склала адмінпротоколи за нібито водіння у нетверезому стані і відмову зупинитися на вимогу правоохоронців.

"Попри питання нашої колеги і намагання з’ясувати ситуацію на місці, її чоловіка затримали і відвезли у невідомому напрямку без жодних пояснень. Все це зафіксовано на відео, яке ми одразу ж оприлюднили через те, що ситуація була схожа на фактичне викрадення людини вночі з власного двору. Наша колега викликала поліцію, яка так і не приїхала", - зазначили в ЦПК.

Оксана Коваленко, Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяскандалкорупція
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