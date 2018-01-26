Патрульные показали видео, как остановили мужа юристки ЦПК

В патрульной полиции утверждают, что когда остановили авто мужа юриста Центра противодействия коррупции Елены Щербан, он был пьян. В качестве доказательств опубликовали несколько видеороликов.

Об этом сообщает в Facebook начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

"Стандартная ситуация: выпил, сел за руль, поехал, остановили, пошел буром, начались звонки якобы "адвокатам" и понеслась", - рассказывает он.

По словам Жукова, при этом задержанный не учел важного фактора: патрульные все снимали на камеру.

"И никакой политики и заказухи тут нет, и не пахнет даже. Пахнет только алкоголем от пана Петра", - пишет он.

Руководитель департамента добавил, что патрульные, которые провели задержание, "будут отмечены за хорошее выполнение своих служебных обязанностей".

Как сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, патрульные предложили водителю пройти тест на алкоголь (драгер), однако тот отказался.

По словам Тракало, согласно ст.130 КУпАП, отказ от прохождения такой проверки автоматически влечет за собой составление админпротокола за вождение в нетрезвом виде.

Также пресс-секретарь предоставил УП копию протокола об админнарушении. Всего на мужа юриста ЦПК Елены Щербан составили три протокола.

В ЦПК поблагодарили полицию за видео и сказали, что оно много всего объясняет. Попросили отнестись с пониманием к их реакции на инцидент.

"Мы считаем, что полиция действовала по инструкции. Мы не связываем этот инцидент с профессиональной деятельностью нашей коллеги в ЦПК. Протоколы составлены, инцидент исчерпан, суд вынесет свое решение. Просим прощения и надеемся на ваше понимание реакции команды, которая последний год находится под серьезным давлением", - пишет в Facebook глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Как известно, 25 января глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что полиция забрала мужа адвоката ЦПК для установления его личности, потому что он отказался предъявить документы.

Позже в центре рассказали, что мужа руководителя юридического отдела ЦПК Елены Щербан задержала полиция и составила админпротоколы за якобы вождение в нетрезвом состоянии и отказ остановиться по требованию правоохранителей.

"Несмотря на вопрос нашей коллеги и попытки выяснить ситуацию на месте, ее мужа задержали и увезли в неизвестном направлении без всяких объяснений. Все это зафиксировано на видео, которое мы сразу же обнародовали из-за того, что ситуация была похожа на фактическое похищение человека ночью из собственного двора. Наша коллега вызвала полицию, которая так и не приехала", - отметили в ЦПК.

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП