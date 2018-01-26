Порошенко у Давосі годину проговорив із держсекретарем США

Президент Петро Порошенко каже, що в ході зустрічі з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном домовився відновити роботу комісії стратегічного партнерства Україна-США.

Про це він сказав у швейцарському Давосі під час брифінгу для ЗМІ.

"Дуже важливо: сьогодні домовилися про відновлення роботи комісії стратегічного партнерства. В березні виповниться 10 років, як вона була заснована. Дуже давно не було засідань. В березні місяці ця комісія відбудеться, будуть сформовані кілька груп, в рамках яких ми будемо обговорювати в тому числі й подальші реформи", – сказав Порошенко.

Президент зазначив, що розмова з Тіллерсоном тривала близько години і за цей час сторони обговорили низку актуальних питань та всі сфери співпраці.