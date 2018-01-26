Порошенко в Давосе около часа говорил с госскретарем США

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Пятница, 26 января 2018, 18:21

Президент Петр Порошенко говорит, что в ходе встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном договорился возобновить работу комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Об этом он сказал в швейцарском Давосе во время брифинга для СМИ.

"Очень важно: сегодня договорились о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства. В марте исполнится 10 лет, как она была основана. Очень давно не было заседаний. В марте месяце эта комиссия состоится, будут сформированы несколько групп, в рамках которых мы будем обсуждать в том числе и дальнейшие реформы ", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что разговор с Тиллерсоном длился около часа и за это время стороны обсудили ряд актуальных вопросов и все сферы сотрудничества.

Валентина Романенко, УП
Темы: Порошенко США
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