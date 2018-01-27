Порошенко розповів про результати переговорів з МВФ і Світовим банком

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Субота, 27 січня 2018, 01:26

Президент України Петро Порошенко назвав "дуже конструктивними" переговори з представниками міжнародних фінансових організацій у Давосі.

Про йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента.

"Відбулися надзвичайно детальні консультації з нашими партнерами по міжнародним фінансовим організаціям. Вони були дуже конструктивними", - заявив президент.

За його словами, під час переговорів були сформовані позиції щодо приїзду експертів до України та визначено, які саме кроки залишились для того, щоб запросити місію для отримання чергового траншу. 

"Впевнений, сам факт того, що ми прискорили приїзд експертів для опрацювання спільних і узгоджених рішень є надзвичайно позитивним", - вважає Порошенко.

"Були детальні і ретельні розмови, які дозволяють нам з оптимізмом дивитися в майбутнє", - додав він. 

Як відомо, раніше Порошенко заявив, що в ході зустрічі з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном домовився відновити роботу комісії стратегічного партнерства Україна-США.

Також він підкреслив, що уряд готовий піти на поступки МВФ у питанні ціни на газ.

Теми: Порошенко МВФ
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