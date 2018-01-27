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Порошенко рассказал о результатах переговоров с МВФ и Всемирным банком

Суббота, 27 января 2018, 00:26
Порошенко рассказал о результатах переговоров с МВФ и Всемирным банком

Президент Украины Петр Порошенко назвал "очень конструктивными" переговоры с представителями международных финансовых организаций в Давосе.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента.

"Состоялись очень подробные консультации с нашими партнерами по международным финансовым организациям. Они были очень конструктивными", - заявил президент.

По его словам, в ходе переговоров были сформированы позиции по приезду экспертов в Украину и определено, какие именно шаги остались для того, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша.

"Уверен, сам факт того, что мы ускорили приезд экспертов для разработки совместных и согласованных решений является чрезвычайно позитивным", - считает Порошенко.

"Были подробные и тщательные разговоры, которые позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее", - добавил он.

Как известно, ранее Порошенко заявил, что в ходе встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном договорился возобновить работу комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Также он подчеркнул, что правительство готово пойти на уступки МВФ в вопросе цены на газ.

Темы: ПорошенкоМВФ
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