У Держдумі РФ відреагували на розширення санкцій США

Розширення санкцій США - ще один деструктивний крок, який погіршує відносини між РФ і США.

Про це заявив голова комітету Держдуми РФ з міжнародних відносин Леонід Слуцький, передає "РИА Новости".

"Нові санкції США - ще один деструктивний крок, який погіршує ситуацію у російсько-американських відносинах. Очевидно, що це робиться з огляду на власні геополітичні інтереси, недобросовісну конкуренцію і забезпечення переваги на світових ринках", - підкреслив Слуцький.

Водночас заступник голови Держдуми Сергій Неверов назвав розширення санкцій безпрецедентним тиском з боку США.

"У Росії величезний потенціал. І поступово, ми бачимо це вже в бюджеті 2018 року, ми знову вийдемо на економічне зростання. І ніякі санкції нас не залякають", - заявив він.

Як відомо, США розширили список санкцій проти Росії через ситуацію в Україні, додавши в нього 21 фізичну особу і 12 організацій.

Серед фізичних осіб до санкційного списку потрапили як громадяни РФ, так і громадяни України, причетні до діяльності так званих "ЛНР і "ДНР." Значна частина санкційного списку - російські посадовці та бізнесмени, причетні до діяльності в окупованому Криму.

До списку, зокрема, потрапили особи та підприємства, причетні до постачання в Крим обладнання Siemens для будівництва електростанції.