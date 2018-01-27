В Госдуме РФ отреагировали на расширение санкций США

Расширение санкций США - еще один деструктивный шаг, который ухудшает отношения между РФ и США.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным отношениям Леонид Слуцкий, передает "РИА Новости".

"Новые санкции США - еще один деструктивный шаг, который ухудшает ситуацию в российско-американских отношениях. Очевидно, что это делается с учетом собственных геополитических интересов, недобросовестной конкуренции и обеспечения преимущества на мировых рынках", - подчеркнул Слуцкий.

В то же время заместитель главы Госдумы Сергей Неверов назвал расширение санкций беспрецедентным давлением со стороны США.

"В России огромный потенциал. И постепенно, мы видим это уже в бюджете 2018 года, мы снова выйдем на экономический рост. И никакие санкции нас не запугают", - заявил он.

Как известно, США расширили санкционный список против России из-за ситуации в Украине, добавив в него 21 физическое лицо и 12 компаний.

Cреди физических лиц в санкционный список попали как граждане РФ, так и граждане Украины, причастные к деятельности так называемых "ЛНР и "ДНР". Значительная часть санкционного списка - российские чиновники и бизнесмены, причастные к деятельности в оккупированном Крыму.

В список, в частности, попали лица и предприятия, причастные к поставкам в Крым оборудования Siemens для строительства электростанции.