Від серпня 2017 року на кір захворіли близько 6,5 тисяч осіб – Супрун

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Субота, 27 січня 2018, 04:50

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила, що від серпня 2017 року на кір захворіли близько 6,5 тисяч осіб.

Про це вона сказала в ефірі "5 каналу".

"Від серпня минулого року захворіло близько 6,5 тисяч осіб", – заявила Супрун.

Це досить багато на такий короткий проміжок часу, але спалах зменшується в тих областях, які мали більші захворювання і підвищується в тих областях, де немає високого рівня щеплення. Наприклад, на Закарпатті, яке має найнижчий рівень щеплення в цілій країні, там зараз підвищується рівень захворювання",  – додала вона.

За її словами, ситуація зі спалахом кору в Україні стабілізувалася.

"Далі йде захворювання, але воно стабілізувалося. На кожному тижні є від 600 до 800 випадків захворювання. Стабілізується в тому сенсі, що воно не підвищується в декілька разів", – зазначила в.о. міністра охорони здоров'я України.

Супрун також підкреслила: якщо в Україні рівень вакцинації буде 90–95%, спалахів кору більше не буде.

Як відомо, 18 січня в Україні від кору загинула восьма людина.

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Українська правда

Теми: МОЗ
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