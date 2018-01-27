И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что с августа 2017 года корью заболели около 6,5 тысяч человек.

Об этом она сказала в эфире "5 канала".

"С августа прошлого года заболели около 6,5 тысяч человек", – заявила Супрун.

Это довольно много на такой короткий промежуток времени, но вспышка уменьшается в тех областях, которые имели большие заболевания и повышается в тех областях, где нет высокого уровня прививки. Например, на Закарпатье, которое имеет самый низкий уровень прививки в целой стране, там сейчас повышается уровень заболевания", – добавила она.

По ее словам, ситуация со вспышкой кори в Украине стабилизировалась.

"Далее идет заболевание, но оно стабилизировалось. На каждой неделе есть от 600 до 800 случаев заболевания. Стабилизируется в том смысле, что оно не повышается в несколько раз", – отметила и.о. министра здравоохранения Украины.

Супрун также подчеркнула: если в Украине уровень вакцинации будет 90-95%, вспышек кори больше не будет.

Как известно, 18 января в Укрраине от кори погиб восьмой человек.

Украинская правда