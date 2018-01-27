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Трамп хоче збільшити оборонний бюджет США на 13% – ЗМІ

Субота, 27 січня 2018, 04:45

Президент США Дональд Трамп наступного місяця планує запропонувати Конгресу проект оборонного бюджету на 2019 рік у розмірі $716 млрд.

Це на 13% більше у порівнянні з оборонним бюджетом 2017 року, пише газета The Washington Post з посиланням на джерела.

Сума $716 млрд повинна покрити річний бюджет Пентагону – витрати на війни, які тривають, і на підтримку ядерного арсеналу США.

Газета зазначає, що у випадку прийняття проекту витрати Міноборони США збільшаться на 7% у порівнянні з бюджетом на 2018 рік і на 13% у порівнянні з аналогічним документом на 2017 рік.

The Washington Post також пише, що один із авторів проекту  міністр оборони Джеймс Меттіс, який раніше представив концепцію стратегії нацоборони.

У Пентагоні та Білому домі інформацію про можливу пропозицію Трампа не коментують. Але оборонний аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Кансіан у розмові з WP назвав подібне збільшення оборонного бюджету "великою подією".

Як повідомлялось, нова ядерна стратегія США закликає до нарощування ядерної зброї, у тому числі – ядерних озброєнь малої потужності.

У документі пропонується модернізувати ядерну тріаду, що включає стратегічну авіацію, міжконтинентальні балістичні ракети і атомні підводні ракетоносці.

Також оголошено про плани щодо модернізації деяких малопотужних ракет на підводних човнах і повернення "крилатої ракети з ядерною боєголовкою".

У проекті в якості зовнішньої загрози, яка зросла, називається Росія, Китай, КНДР і Іран.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСША
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