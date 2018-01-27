Президент США Дональд Трамп в следующем месяце планирует предложить Конгрессу проект оборонного бюджета на 2019 год в размере $716 млрд.

Это на 13% больше по сравнению с оборонным бюджетом 2017 года, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Сумма $716 млрд должна покрыть годовой бюджет Пентагона – расходы на продолжающиеся войны и на поддержку ядерного арсенала США.

Газета отмечает, что в случае принятия проекта расходы Минобороны США увеличатся на 7% по сравнению с бюджетом на 2018 год и на 13% по сравнению с аналогичным документом на 2017 год.

The Washington Post также пишет, что один из авторов проекта – министр обороны Джеймс Мэттис, который ранее представил концепцию стратегии нацобороны.

В Пентагоне и Белом доме информацию о возможном предложении Трампа не комментируют. Но оборонительный аналитик Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан в разговоре с WP назвал подобное увеличение оборонного бюджета "большим событием".

Как сообщалось, новая ядерная стратегия США призывает к наращиванию ядерного оружия, в том числе – ядерных вооружений малой мощности.

В документе предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Также объявлено о планах по модернизации некоторых маломощных ракет на подводных лодках и возвращению "крылатой ракеты с ядерной боеголовкой".

В проекте в качестве внешней угрозы, которая выросла, называется Россия, Китай, КНДР и Иран.