Twitter обнаружил тысячи репостов сообщений Трампа российскими "ботами"

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Суббота, 27 января 2018, 07:31

Русскоязычные "боты" около 470 тысяч раз репостилы сообщения Дональда Трампа в Twitter в период президентской кампании - с 1 сентября по 15 ноября 2016 года.

Об этом говорится в показаниях сотрудников соцсети, предоставленных Конгрессу США по делу о российском вмешательстве, пишет Bloomberg.

Такие репосты составляют около 4% от общего количества ретвитов, которые собрали записи Трампа в соцсети.

Отмечается, что сообщения от конкурента Трампа Хиллари Клинтон, которые также репостилы российские "боты", собрали только 50 тысяч ретвитов от аккаунтов, связанных с РФ.

Twitter также обнаружил, что от 48 до 73% ретвитов записей WikiLeaks за этот же период приходятся на связанные с Россией аккаунты.

Вloomberg напоминает, что в это время кампания опубликовала электронные письма со взломанных серверов Демократической партии США.

Как сообщалось, в ходе избирательной кампании в США в 2016 году российские "тролли" создали 129 событий в социальной сети Facebook, касающихся выборов.

Темы: США Трамп Росcия соцсети виборы
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