Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Twitter обнаружил тысячи репостов сообщений Трампа российскими "ботами"

Суббота, 27 января 2018, 06:31

Русскоязычные "боты" около 470 тысяч раз репостилы сообщения Дональда Трампа в Twitter в период президентской кампании - с 1 сентября по 15 ноября 2016 года.

Об этом говорится в показаниях сотрудников соцсети, предоставленных Конгрессу США по делу о российском вмешательстве, пишет Bloomberg.

Такие репосты составляют около 4% от общего количества ретвитов, которые собрали записи Трампа в соцсети.

Отмечается, что сообщения от конкурента Трампа Хиллари Клинтон, которые также репостилы российские "боты", собрали только 50 тысяч ретвитов от аккаунтов, связанных с РФ.

Twitter также обнаружил, что от 48 до 73% ретвитов записей WikiLeaks за этот же период приходятся на связанные с Россией аккаунты.

Вloomberg напоминает, что в это время кампания опубликовала электронные письма со взломанных серверов Демократической партии США.

Как сообщалось, в ходе избирательной кампании в США в 2016 году российские "тролли" создали 129 событий в социальной сети Facebook, касающихся выборов.

Темы: СШАТрампРосcиясоцсетивиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
США
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Последние новости
21:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
21:51
Стрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
Все новости...
Реклама: