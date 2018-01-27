Прокуратура назвала причину вибуху на шахті "Степова", де загинули 8 гірників

Причиною вибуху на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля", внаслідок якого загинули 8 людей та зазнали травм понад 20, стали незадовільний технічний стан вентиляційного та електромеханічного обладнання, що призвело до скупчення метаноповітряної вибухонебезпечної суміші.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури Львівської області з посиланням на висновки судової гірничо-технічної експертизи, проведеної фахівцями Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

У прокуратурі нагадали, що у грудні 2017 року майстру дільниці шахти, який на той час обіймав посаду в.о. заступника директора з охорони праці шахти, вручено письмове повідомлення про підозру за ч.2 ст.272 КК України(порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

"Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, а також відсторонено від займаної посади", - зазначено у повідомленні.

У 2018 році ще двом підозрюваним у інциденті на "Степовій" повідомлено про підозру за ст.272 КК та обрано запобіжні заходи - йдеться про двох керівників дільниць та гірничого майстра, які "не забезпечили належну роботу систем контролю метано-газової суміші, відповідне вентилювання дільниці шахти, не вивели працівників із небезпеки, а також не вжили заходів до знеструмлення дільниці".

"До вказаних осіб застосовано запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту та відсторонено від посад... У ході подальшого розслідування буде надано оцінку діям інших працівників підприємства, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення", - додали у відомстві.

Як відомо, 2 березня 2017 року на шахті у Сокальскому районі Львівщини сталася аварія, внаслідок якої загинули 8 гірників. Кількість гірників, які перебували на лікуванні в результаті аварії, перевищила 20 осіб.

За попередніми даними, причиною вибуху став спалах повітряно-метанової суміші. Прокуратура відкрила кримінальна провадження за фактом вибуху на шахті "Степова".

Українська правда