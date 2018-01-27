Ажіотаж навколо отримання паспортів для виїзду за кордон спаде до квітня 2018 року.

Про це під час річної підсумкової колегії МВС, що проходить у Києві 27 січня, заявив голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк, пише "Інтерфакс-Україна".



"У червні ми першими відчули (ефект від) отримання безвізового режиму – у вигляді різкого сплеску попиту населення на закордонні паспорти... Чергу з виготовлення закордонних паспортів необхідно ліквідувати до початку квітня 2018 року", – зазначив він.

Соколюк нагадав, що необхідне обладнання для виготовлення закордонних паспортів поліграфкомбінат "Україна" почав використовувати з середини січня.

Як відомо, 16 січня на поліграфкомбінаті "Україна" запустили додаткову лінію персоналізації документів для пришвидшення виготовлення закордонних паспортів.

За даними ДМС, у 2017 році в Україні видали майже 4 мільйони біометричних паспортів.

У грудні в ДП "Документ" заявили, що видача біометричних паспортів залежить від поліграфічного комбінату "Україна", де у черзі на друк стоїть понад 600 тисяч заявок на документи.

На початку 2018 року у Держміграційній службі закликали українців не планувати закордонні поїздки без діючого закордонного паспорта на руках.

З 11 червня 2017 року, коли був запроваджений безвізовий режим між Україною та Євросоюзом, ним скористалися 355 тисяч українців. Загалом же український кордон у європейському напрямку перетнули 10 мільйонів 600 тисяч громадян України.

Понад 2,5 млн українців, хоч і мали біометричні паспорти, але подорожували з раніше виданими довгостроковими візами, а 7,7 мільйона українців виїхали до країн ЄС за візами в закордонних паспортах старого зразка.