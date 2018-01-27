У ДМС хочуть подолати черги за паспортами до квітня
Ажіотаж навколо отримання паспортів для виїзду за кордон спаде до квітня 2018 року.
Про це під час річної підсумкової колегії МВС, що проходить у Києві 27 січня, заявив голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк, пише "Інтерфакс-Україна".
"У червні ми першими відчули (ефект від) отримання безвізового режиму – у вигляді різкого сплеску попиту населення на закордонні паспорти... Чергу з виготовлення закордонних паспортів необхідно ліквідувати до початку квітня 2018 року", – зазначив він.
Соколюк нагадав, що необхідне обладнання для виготовлення закордонних паспортів поліграфкомбінат "Україна" почав використовувати з середини січня.
Як відомо, 16 січня на поліграфкомбінаті "Україна" запустили додаткову лінію персоналізації документів для пришвидшення виготовлення закордонних паспортів.
За даними ДМС, у 2017 році в Україні видали майже 4 мільйони біометричних паспортів.
У грудні в ДП "Документ" заявили, що видача біометричних паспортів залежить від поліграфічного комбінату "Україна", де у черзі на друк стоїть понад 600 тисяч заявок на документи.
На початку 2018 року у Держміграційній службі закликали українців не планувати закордонні поїздки без діючого закордонного паспорта на руках.
З 11 червня 2017 року, коли був запроваджений безвізовий режим між Україною та Євросоюзом, ним скористалися 355 тисяч українців. Загалом же український кордон у європейському напрямку перетнули 10 мільйонів 600 тисяч громадян України.
Понад 2,5 млн українців, хоч і мали біометричні паспорти, але подорожували з раніше виданими довгостроковими візами, а 7,7 мільйона українців виїхали до країн ЄС за візами в закордонних паспортах старого зразка.