Чиновника МВС, який скоїв смертельне ДТП у Києві, залишили під вартою

Апеляційний суд Києва залишив під вартою співробітника регіонального сервісного центру МВС України, який скоїв смертельну ДТП у Києві.

Про це 27 січня повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Зазначається, що 11 січня за клопотанням столичної прокуратури Шевченківський райсуд Києва продовжив підозрюваному строк тримання під вартою ще на 2 місяці.



Як відомо, ДТП за участю чиновника МВС сталося у Києві на вул. Стеценка 13 листопада.

Перебуваючи за кермом "Мазда-7" у нетверезому стані, адміністратор регіонального сервісного центру МВС України не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем марки "Міцубісі" та з автомобілем "Нісан".

Внаслідок ДТП одна людина загинула на місці, ще один постраждалий зазнав важких травм.



Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України - "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого".



Начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій підтвердив, що за кермом Mazda був співробітник МВС Володимир Найда.

Українська правда