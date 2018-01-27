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Чиновника МВД, устроившего смертельное ДТП в Киеве, оставили под стражей

Суббота, 27 января 2018, 14:48

Апелляционный суд Киева оставил под стражей сотрудника регионального сервисного центра МВД Украины, который совершил смертельное ДТП в Киеве.

Об этом 27 января сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Отмечается, что 11 января по ходатайству столичной прокуратуры Шевченковский райсуд Киева продлил подозреваемому срок содержания под стражей еще на 2 месяца.

Как известно, ДТП с участием чиновника МВД произошло в Киеве на ул. Стеценко 13 ноября.

Находясь за рулем "Мазда-7" в нетрезвом состоянии, администратор регионального сервисного центра МВД Украины не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем марки "Мицубиси" и с автомобилем "Ниссан".

В результате ДТП один человек погиб на месте, еще один пострадавший получил тяжелые травмы.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины - "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".

Начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Крыклий подтвердил, что за рулем Mazda был сотрудник МВД Владимир Найда.

Украинская правда

Темы: МВДДТПсуд
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