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Порошенко: Санкційна політика проти РФ лише посилюватиметься

Субота, 27 січня 2018, 15:18

Президент Петро Порошенко відреагував на посилення санкцій США проти Росії та висловив упевненість, що санкційна політика проти РФ лише посилюватиметься.

Про це глава держави заявив 27 січня. 

"Вітаю рішення Мінфіну США про подальше розширення списку санкцій проти Росії за її брутальну агресію проти України... Мої зустрічі з американським керівництвом у Давосі дають мені впевненість у тому, що санкційна політика проти Росії лише посилюватиметься, допоки Україна повністю не відновить свою територіальну цілісність", - заявив Порошенко. 

Як відомо, напередодні США розширили список санкцій проти РФ через ситуацію в Україні, додавши в нього 21 фізичну особа і 12 організацій. 

Значна частина санкційного списку - російські посадовці та бізнесмени, причетні до діяльності в окупованому Криму.

Окрім того до списку потрапили фізичні особи - як громадяни РФ, так і громадяни України, причетні до діяльності так званих "ЛНР" і "ДНР", зокрема - бойовики-"посадовці" в ОРДЛО. 

Українська правда

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Теми: санкціїСШАРосіяДонбасПорошенко
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