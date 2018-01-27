Порошенко: Санкционная политика против РФ будет только усиливаться

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Суббота, 27 января 2018, 16:18

Президент Петр Порошенко отреагировал на ужесточение санкций США против России и выразил уверенность, что санкционная политика против РФ будет усиливаться.

Об этом глава государства заявив 27 января.

"Приветствую решение Минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины ... Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", - заявил Порошенко.

Как известно, накануне США расширили список санкций против РФ в связи с агрессией в Украине, добавив в него 21 физлицо и 12 организаций.

Значительная часть санкционного списка - российские чиновники и бизнесмены, причастные к деятельности в оккупированном Крыму.

Кроме того в список попали физические лица - как граждане РФ, так и граждане Украины, причастные к деятельности так называемых "ЛНР" и "ДНР", в частности - бойовики-"чиновники" в ОРДЛО.

Украинская правда

Темы: санкции США Росcия Донбасс Порошенко
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