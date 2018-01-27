Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Санкционная политика против РФ будет только усиливаться

Суббота, 27 января 2018, 15:18

Президент Петр Порошенко отреагировал на ужесточение санкций США против России и выразил уверенность, что санкционная политика против РФ будет усиливаться.

Об этом глава государства заявив 27 января.

"Приветствую решение Минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины ... Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", - заявил Порошенко.

Как известно, накануне США расширили список санкций против РФ в связи с агрессией в Украине, добавив в него 21 физлицо и 12 организаций.

Значительная часть санкционного списка - российские чиновники и бизнесмены, причастные к деятельности в оккупированном Крыму.

Кроме того в список попали физические лица - как граждане РФ, так и граждане Украины, причастные к деятельности так называемых "ЛНР" и "ДНР", в частности - бойовики-"чиновники" в ОРДЛО.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииСШАРосcияДонбассПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
санкции
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Зеленский ввел санкции против компаний Фридмана и его партнеров
Последние новости
21:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
21:51
Стрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
Все новости...
Реклама: