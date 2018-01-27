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Переобрання Земана нічого не змінить для України – посол

Субота, 27 січня 2018, 18:59

Переобрання президентом Чеської Республіки Мілоша Земана нічого не змінює у відносинах між Прагою і Києвом.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив посол України в ЧР Євген Перебийніс.

"У разі такого результату виборів, не думаю, що слід розраховувати на якісь зміни у відносинах між Україною і Чеською Республікою, зміни позиції Чехії щодо України", - заявив дипломат, нагадавши, що Земан уже був президентом останні 5 років.

А також, зазначив Перебийніс, відомо, що зовнішню політику у ЧР визначає уряд, і саме від того, яким буде уряд, які будуть його пріоритети, і залежатиме в майбутньому розвиток двосторонніх відносин між двома країнами, позиція Чехії і підтримка України.

Коментуючи ситуацію з урядом, відставку якого минулого тижня прийняв президент, посол зазначив, що на сьогодні вона ще не визначена. Очікується, що президент Земан знову уповноважить формувати новий уряд Андрея Бабіша, лідера партії ANO. Коли це станеться, наразі невідомо, український посол вважає, що не раніше, ніж через місяць, а може й пізніше.

"В принципі заяви Андрея Бабіша і програма нового уряду свідчать про те, що Україні  й надалі приділятиметься з боку Чехії досить серйозна увага. Тому ми розраховуємо на те, що відносини розвиватимуться позитивно", - сказав український дипломат.

Як повідомлялося, за попередніми результатами другого туру виборів (після підрахунку 99,9% голосів) який завершився у суботу вдень, 73-річний Мілош Земан випередив суперника, 68-річного вченого Їржі Драгоша з результатом 51,42% проти 48,57%.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чехія
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