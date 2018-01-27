Переизбрание Земана ничего не изменит для Украины - посол

Переизбрание президентом Чешской Республики Милоша Земана ничего не меняет в отношениях между Прагой и Киевом.

Такое мнение в комментарии Укринформу высказал посол Украины в ЧР Евгений Перебийнис.

"В случае такого исхода выборов, не думаю, что стоит рассчитывать на какие-то изменения в отношениях между Украиной и Чешской Республикой, изменение позиции Чехии относительно Украины", - заявил дипломат, напомнив, что Земан уже был президентом последние 5 лет.

А также, отметил Перебийнис, известно, что внешнюю политику в ЧР определяет правительство, и именно от того, каким будет правительство, какими будут его приоритеты, и будет зависеть в будущем развитие двусторонних отношений между двумя странами, позиция Чехии и поддержка Украины.

Комментируя ситуацию с правительством, отставку которого на прошлой неделе принял президент, посол отметил, что на сегодня она еще не определена. Ожидается, что президент Земан снова уполномочит формировать новое правительство Андрея Бабиша, лидера партии ANO. Когда это произойдет, пока неизвестно, украинский посол считает, что не раньше, чем через месяц, а может и позже.

"В принципе заявления Андрея Бабиша и программа нового правительства свидетельствуют о том, что Украине и в дальнейшем будет уделяться со стороны Чехии достаточно серьезное внимание. Поэтому мы рассчитываем на то, что отношения будут развиваться позитивно", - сказал украинский дипломат.

Как сообщалось, по предварительным результатам второго тура выборов (после подсчета 99,9% голосов), который завершился в субботу днем, 73-летний Земан опередил соперника, 68-летнего ученого Иржи Драгоша с результатом 51,42% против 48,57%.