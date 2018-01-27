Українці не бачать нічого поганого в роботі на РФ

Тільки 22% українців категорично засуджують роботу громадян України в Росії в даний час.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, які публікує "Дзеркало тижня".

Так, на питання про ставлення до того, що громадяни України працюють у РФ 41,9% опитаних відповіли: "Якщо немає роботи вдома, то можливий заробіток і в РФ", ще 21,2% обрали варіант "Яка різниця, де заробляти?".

22,1% відповіли: "Це категорично неприйнятно в умовах війни з Росією". Ще 14,8% не визначилися.

"Якщо високий відсоток носіїв "трудової політкоректності" на Півдні (76,1%) і Сході (74,5%) слід визнати цілком прогнозованим, то цифри, отримані в Центрі і на Заході, вимагають серйозного осмислення. Виправдовують заробітчанство в Росії 60% респондентів, які проживають у центральних регіонах країни і 49,4% опитаних в західних областях України", - пише видання.

При цьому на питання "В якій з перерахованих країн у вас є побоювання проявів ворожості по відношенню до українців?" 34,4% обрали РФ, 7,2% - Польщу, 4,2% - Білорусь.

Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 21 листопада до 15 грудня 2017 року, в 110 населених пунктах у всіх областях України, крім АР Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилося тільки на територіях, підконтрольних Україні. В результаті польового етапу було зібрано 2039 анкет.

Як повідомлялося, згідно з цим самим опитуванням, кожен третій українець розглядає можливість виїхати з країни - просто зараз чи за певних сприятливих обставин.