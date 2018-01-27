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Украинцы не видят ничего плохого в работе на РФ

Суббота, 27 января 2018, 20:36
Украинцы не видят ничего плохого в работе на РФ

Только 22% украинцев категорически осуждают работу граждан Украины в России в настоящее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, которые публикует "Зеркало недели".

Так, на вопрос об отношении к тому, что граждане Украины работают в РФ 41,9% опрошенных ответили: "Если нет работы дома, то возможен заработок и в РФ", еще 21,2% выбрали вариант "Какая разница, где зарабатывать?".

22,1% ответили: "Это категорически неприемлемо в условиях войны с Россией". Еще 14,8% не определились.

 

"Если высокий процент носителей "трудовой политкорректности" на Юге (76,1%) и Востоке (74,5%) следует признать вполне прогнозируемым, то цифры, полученные в Центре и на Западе, требуют серьезного осмысления. Оправдывают заробитчанство в России 60% респондентов, проживающих в центральных регионах страны и 49,4% опрошенных в западных областях Украины", - пишет издание. 

 

При этом на вопрос "В какой из перечисленных стран Вы опасаетесь проявлений враждебности по отношению к украинцам?" 34,4% выбрали РФ, 7,2% - Польшу, 4,2% - Беларусь.

 

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 21 ноября до 15 декабря 2017 года, в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, подконтрольных Украине. В результате полевого этапа были собраны 2039 анкет.

Как сообщалось, согласно с этим же опросом, каждый третий украинец рассматривает возможность выехать из страны - прямо сейчас или при определенных благоприятных обстоятельствах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: социология
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