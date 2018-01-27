Причини бажання емігрувати: гроші, комфорт і діти

Люди, які допускають можливість виїхати з України, найчастіше керуються бажанням більше заробляти.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, які публікує "Дзеркало тижня".

Так, тим 37% опитаних, які висловили готовність зараз або за певних обставин виїхати з країни, поставили запитання "Чому ви хочете поїхати?".

45,2% відповіли: "Хочу заробляти більше", 31,6% - "Хочу жити в більш комфортній, зручній для життя країні", 13,4% - "Хочу поїхати заради дітей".

Ще 9,7% заявили, що почуваються в Україні у безпеці, 9,4% не можуть професійно реалізувати себе в Україні, 8,7% сказали, що не вірять в майбутнє України і 6,6% не можуть знайти роботу.

При цьому 5,6% обрали варіант "Я хочу поїхати від корупції".

На питання, на який період вони планують виїхати з України, 26,1% опитаних відповів: "Доти, доки в Україні не почнеться стійке економічне зростання".

15,4% збираються з'їздити на сезонні роботи за кордон, але не виїжджати назовсім. 14,1% готові виїхати з країни назавжди.

12,8% сказали, що хотіли б заробити гроші, а потім відкрити свою справу в Україні. Ще 9,3% хочуть отримати нові знання та досвід, а потім повернутися в Україну.

2,9% хочуть виїхати, поки не закінчиться війна.

Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 21 листопада до 15 грудня 2017 року, в 110 населених пунктах у всіх областях України, крім АР Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилося тільки на територіях, підконтрольних Україні. В результаті польового етапу було зібрано 2039 анкет.

Як повідомлялося, згідно з цим самим опитуванням, кожен третій українець розглядає можливість виїхати з країни - просто зараз чи за певних сприятливих обставин.