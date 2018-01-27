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Причины желания эмигрировать: деньги, комфорт и дети

Суббота, 27 января 2018, 20:58

Люди, которые допускают возможность уехать из Украины, чаще всего руководствуются желанием больше зарабатывать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, которые публикует "Зеркало недели".

Так, 37% опрошенных, которые выразили готовность сейчас или при определенных обстоятельствах уехать из страны, задали вопрос "Почему вы хотите уехать?".

 

45,2% ответило "Хочу зарабатывать больше", 31,6% – "Хочу жить в более комфортной, удобной для жизни стране", 13,4% - "Хочу уехать ради детей".

Еще 9,7% заявили, что не чувствуют себя в Украине в безопасности, 9,4% не могут профессионально реализовать себя в Украине, 8,7% сказали, что не верят в будущее Украины и 6,6% не могут найти работу.

При этом 5,6% выбрали вариант "Я хочу уехать от коррупции".

На вопрос, на какой период они планируют уехать из Украины, 26,1% опрошенных ответил: "До тех пор, пока в Украине не начнется устойчивый экономический рост".

 

15,4% собираются съездить на сезонные работы за границу, но не выезжать насовсем. 14,1% готовы уехать из страны навсегда.

12,8% сказали, что хотели бы заработать деньги, а потом открыть свое дело в Украине. Еще 9,3% хотят получить новые знания и опыт, а потом вернуться в Украину.

2,9% хотят уехать, пока не закончится война.

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 21 ноября до 15 декабря 2017 года, в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, подконтрольных Украине. В результате полевого этапа были собраны 2039 анкет.

Как сообщалось, согласно с этим же опросом, каждый третий украинец рассматривает возможность выехать из страны - прямо сейчас или при определенных благоприятных обстоятельствах.

Украинская правда

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Темы: социология
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