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Українці вважають, що рівень журналістів зріс, а чиновників - упав

Субота, 27 січня 2018, 21:14

Українці вважають, що за останній час виріс рівень професіоналізму військових і журналістів, однак знизився рівень медиків, учителів, а також чиновників і правоохоронців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, які публікує "Дзеркало тижня".

Опитаних попросили вказати не більше трьох професій, рівень професіоналізму яких виріс або знизився за останній час.

42,8% відповіли, що зріс рівень військових. 2,1% вважають, що він знизився.

 

Також позитивно оцінюється професійний рівень журналістів: 16,3% відповіли, що він виріс, 3,9% - що знизився.

Щодо інших запропонованих професій ситуація зворотна.

28,5% опитаних вважають, що рівень українських медиків знизився і лише 7,5% - що він виріс. Те ж стосується вчителів шкіл: 13,3% відзначили його зниження, 4,3% - зростання.

Українці також вважають, що чиновники і правоохоронці стали менш професійними.

16% зазначили, що рівень чиновників знизився, 3,3% - що виріс. Зниження рівня співробітників правоохоронної системи відзначили 15,3%, підвищення - 6,6% опитаних.

Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 21 листопада до 15 грудня 2017 року, в 110 населених пунктах у всіх областях України, крім АР Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилося тільки на територіях, підконтрольних Україні. В результаті польового етапу було зібрано 2039 анкет.

Українська правда
Теми: соціологія
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