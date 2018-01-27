Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы считают, что уровень журналистов вырос, а чиновников – упал

Суббота, 27 января 2018, 21:14

Украинцы считают, что за последнее время вырос уровень профессионализма военных и журналистов, однако снизился уровень медиков, учителей, а также чиновников и правоохранителей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, которые публикует "Зеркало недели".

Опрошенных попросили указать не более трех профессий, уровень профессионализма которых вырос или снизился за последнее время.

 

42,8% ответили, что вырос уровень военных. 2,1% считают, что он снизился.

Также позитивно оценивают профессиональный уровень журналистов: 16,3% ответили, что он вырос, 3,9% - что снизился.

В отношении других предложенных профессий ситуация обратная.

28,5% опрошенных считают, что уровень украинских медиков снизился и только 7,5% - что он вырос. То же касается учителей школ: 13,3% отметили его снижение, 4,3% - рост.

Украинцы также считают, что чиновники и правоохранители стали менее профессиональны.

16% сказали, что уровень чиновников снизился, 3,3% - что вырос. Снижение уровня сотрудников правоохранительной системы отметили 15,3%, повышение – 6,6% опрошенных.

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 21 ноября до 15 декабря 2017 года, в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, подконтрольных Украине. В результате полевого этапа были собраны 2039 анкет.

Украинская правда
Темы: социология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
социология
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
89% украинцев хотят в НАТО
Последние новости
21:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
21:51
Стрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
Все новости...
Реклама: