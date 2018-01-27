Украинцы считают, что уровень журналистов вырос, а чиновников – упал

Украинцы считают, что за последнее время вырос уровень профессионализма военных и журналистов, однако снизился уровень медиков, учителей, а также чиновников и правоохранителей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, которые публикует "Зеркало недели".

Опрошенных попросили указать не более трех профессий, уровень профессионализма которых вырос или снизился за последнее время.

42,8% ответили, что вырос уровень военных. 2,1% считают, что он снизился.

Также позитивно оценивают профессиональный уровень журналистов: 16,3% ответили, что он вырос, 3,9% - что снизился.

В отношении других предложенных профессий ситуация обратная.

28,5% опрошенных считают, что уровень украинских медиков снизился и только 7,5% - что он вырос. То же касается учителей школ: 13,3% отметили его снижение, 4,3% - рост.

Украинцы также считают, что чиновники и правоохранители стали менее профессиональны.

16% сказали, что уровень чиновников снизился, 3,3% - что вырос. Снижение уровня сотрудников правоохранительной системы отметили 15,3%, повышение – 6,6% опрошенных.

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 21 ноября до 15 декабря 2017 года, в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, подконтрольных Украине. В результате полевого этапа были собраны 2039 анкет.