АТО: Стало відоме ім'я загиблого у суботу українського військового

3357 переглядів
Неділя, 28 січня 2018, 00:21

У суботу від кулі ворожого снайпера загинув український військовий Мирослав Сливка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Назар Приходько.

"Мирослав Сливка. Позивний "Монах". Воїн батальйону Кульчицького НГУ. Уродженець Хмельниччини. Загинув сьогодні, 27.01.2018 під Верхньоторецьким від кулі снайпера. Дома залишилася мама. Спочивай з миром, Герой! Вічна Слава Тобі!", - написав він.

Як відомо, у районі Верхньоторецького вогонь по українських позиціях вів ворожий снайпер. 

Це був єдиний обстріл позицій ЗСУ з боку бойовиків протягом дня.

Теми: АТО
powered by lun.ua
По темі
ОБСЄ за добу зафіксувала більше 130 вибухів на Донбасі 28 січня 2018, 00:02
У зоні АТО від кулі снайпера загинув військовий 27 січня 2018, 18:12
Доба в АТО: вночі - без обстрілів, вдень - 1 поранений 27 січня 2018, 06:44
Усі новини
Головні новини
Бойовики координують навчання з військами Південного округу РФ - розвідка
АТО: Стало відоме ім'я загиблого у суботу українського військового
Чубаров закликав кримчан бойкотувати "вибори президента РФ"
Киву виключили з "очолюваної ним" Соцпартії
Усі новини
Made in Ukraine

Український бренд GIBSH створив перші в світі джинси-шарф

Інфокарти

Які пісні найчастіше слухають на YouTube у різних країнах світу – інтерактивна мапа