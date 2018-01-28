АТО: Стало відоме ім'я загиблого у суботу українського військового
У суботу від кулі ворожого снайпера загинув український військовий Мирослав Сливка.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Назар Приходько.
"Мирослав Сливка. Позивний "Монах". Воїн батальйону Кульчицького НГУ. Уродженець Хмельниччини. Загинув сьогодні, 27.01.2018 під Верхньоторецьким від кулі снайпера. Дома залишилася мама. Спочивай з миром, Герой! Вічна Слава Тобі!", - написав він.
Як відомо, у районі Верхньоторецького вогонь по українських позиціях вів ворожий снайпер.
Це був єдиний обстріл позицій ЗСУ з боку бойовиків протягом дня.