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АТО: Стало відоме ім'я загиблого у суботу українського військового

Субота, 27 січня 2018, 23:21

У суботу від кулі ворожого снайпера загинув український військовий Мирослав Сливка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Назар Приходько.

"Мирослав Сливка. Позивний "Монах". Воїн батальйону Кульчицького НГУ. Уродженець Хмельниччини. Загинув сьогодні, 27.01.2018 під Верхньоторецьким від кулі снайпера. Дома залишилася мама. Спочивай з миром, Герой! Вічна Слава Тобі!", - написав він.

Як відомо, у районі Верхньоторецького вогонь по українських позиціях вів ворожий снайпер. 

Це був єдиний обстріл позицій ЗСУ з боку бойовиків протягом дня.

Теми: АТО
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