АТО: Стало известно имя погибшего в субботу украинского военного

В субботу от пули вражеского снайпера погиб украинский военный Мирослав Сливка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Назар Приходько.

"Мирослав Сливка. Позывной "Монах". Воин батальона Кульчицкого НГУ. Уроженец Хмельницкой области. Погиб сегодня, 27.01.2018 под Верхнеторецком от пули снайпера. Дома осталась мама. Покойся с миром, Герой! Вечная Слава Тебе!", - написал он.

Как известно, в районе Верхнеторецкого огонь по украинским позициям вел вражеский снайпер.

Это был единственный обстрел позиций ВСУ со стороны боевиков в течение дня.