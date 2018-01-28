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Бойовики координують навчання з військами Південного округу РФ - розвідка

Неділя, 28 січня 2018, 00:20
Бойовики координують навчання з військами Південного округу РФ - розвідка

24-25 січня бойовики ОРДЛО провели навчання одночасно з російськими військовими Південного військового округу.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута. 

За його словами, в рамках так званого "Єдиного дня вогню" були проведені тренування зі стрільби, артилерійської підготовки та танкові навчання.

"24-25 січня одночасно на полігонах тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області та у військових частинах і об'єднаннях Південного військового округу РФ проведені тренування зі стрільби та управління вогнем артилерії для практичного відпрацювання взаємодії в організації комплексного вогневого ураження", - заявив Праута.

"Бойовики проводять заходи бойової підготовки на території сходу України, які плануються і координуються відповідно до заходів бойової підготовки збройних сил Російської федерації на території Росії, зокрема - Південного військового округу", - додав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОРосіяАТО
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