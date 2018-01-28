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Боевики координируют учения с войсками Южного округа РФ - разведка

Воскресенье, 28 января 2018, 00:20
Боевики координируют учения с войсками Южного округа РФ - разведка

24-25 января боевики ОРДЛО провели учения одновременно с российскими военными Южного военного округа.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута.

По его словам, в рамках так называемого "Единого дня огня" были проведены тренировки по стрельбе, артиллерийской подготовке и танковые учения.

"24-25 января одновременно на полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и в воинских частях и объединениях Южного военного округа РФ проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем артиллерии для практической отработки взаимодействия в организации комплексного огневого поражения", - заявил Праута.

"Боевики проводят мероприятия боевой подготовки на территории востока Украины, которые планируются и координируются в соответствии с мероприятиями боевой подготовки вооруженных сил Российской Федерации на территории России, в частности - Южного военного округа", - добавил он.

Темы: ОРДЛОРосcияАТО
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