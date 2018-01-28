Суд Іспанії заморозив заочну інавгурацію Пучдемона

Конституційний суд Іспанії за позовом уряду заморозив заочну інавгурацію в якості глави женералітату Каталонії Карлеса Пучдемона.

Про це повідомляє BBC.

Рішення за позовом може бути винесено через кілька місяців, але сам факт його розгляду означає негайне замороження інавгурації.

Щоправда, мова йде лише про випадок, якщо Пучдемон не з'явиться на засідання парламенту і захоче обиратися заочно. Його очна інавгурація теоретично може відбутися.

В уряді наполягають, що обрання главою уряду автономії для Карлеса Пучдемона є способом уникнути відповідальності за раніше скоєні злочини.

Раніше Мадрид відхилив можливість того, що Пучдемон може керувати регіоном з екзилу в Бельгії.

Пучдемон з жовтня 2017 року перебуває у Брюсселі через відкриті проти нього кримінальні справи в Іспанії.

Як повідомлялось, лідер Каталонії Карлес Пучдемон висловив намір сформувати новий уряд регіону, незважаючи на протидію центральної влади Іспанії.

Пучдемона офіційно висунули кандидатом на посаду глави уряду Каталонії. Він зібрав найбільшу підтримку серед політичних груп каталонського парламенту.