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Суд Испании заморозил заочную инаугурацию Пучдемона

Воскресенье, 28 января 2018, 01:25

Конституционный суд Испании по иску правительства заморозил заочную инаугурацию в качестве главы женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона.

Об этом сообщает BBC.

Решение по иску может быть вынесено через несколько месяцев, но сам факт его рассмотрения означает немедленное замораживание инаугурации.

Правда, речь идет только о случае, если Пучдемон не явится на заседание парламента и захочет избираться заочно. Его очная инаугурация теоретически может произойти.

В правительстве настаивают, что избрание главой правительства автономии для Карлеса Пучдемона – это способ избежать ответственности за ранее совершенные преступления.

Ранее Мадрид отверг возможность того, что отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон может управлять регионом, находясь в Бельгии.

Пучдемон с октября 2017 года находится в Брюсселе из-за открытых против него уголовных дел в Испании.

Как сообщалось, лидер Каталонии Карлес Пучдемон выразил намерение сформировать новое правительство региона, несмотря на противодействие центральной власти Испании.

Пучдемона официально выдвинули кандидатом на пост главы правительства Каталонии. Он собрал наибольшую поддержку среди политических групп каталонского парламента.

Темы: ИспанияКаталония
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