США і Європа почали роботу над оновленням ядерної угоди з Іраном

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Неділя, 28 січня 2018, 04:05

США та їх європейські союзники створили робочі групи для обговорення змін до чинної ядерної угоди з Іраном.

Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон, передає "Укрінформ".

"Президент Трамп достатньо чітко висловив свою думку, що ця угода має низку недоліків, і він має намір виправити їх. Ми обговоримо з європейськими колегами, у яких сферах, на нашу думку, мають бути зміни, а також механізм, з яким ми можемо розглянути ці питання", - підкреслив Тіллерсон.

"Робочі групи вже розпочали зустрічі в рамках зусиль щодо узгодження цих принципів і можливості залучення іранців до обговорення цих питань", - додав він.

"Політика США щодо Ірану є набагато ширшою, ніж ядерна угода. У США виникає занепокоєння з приводу згубної поведінки Ірану в усьому регіоні: підтримки повстанців Хуті в Ємені, запуску ракет з Ємену по Саудівській Аравії", - зазначив держсекретар США.

Раніше Трамп заявив, що його країна може повністю вийти з ядерної угоди з Іраном, якщо її не змінять.

Теми: США Іран ядерна зброя
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