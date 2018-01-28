США и Европа начали работу над обновлением ядерного соглашения с Ираном

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Воскресенье, 28 января 2018, 04:05

США и их европейские союзники создали рабочие группы для обсуждения изменений в действующее ядерное соглашение с Ираном.

Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает "Укринформ".

"Президент Трамп четко выразил свое мнение, что это соглашение имеет ряд недостатков, и он намерен исправить их. Мы обсудим с европейскими коллегами, в каких сферах, по нашему мнению, должны быть изменения, а также механизм, с которым мы можем рассмотреть эти вопросы", - подчеркнул Тиллерсон.

"Рабочие группы уже начали встречи в рамках усилий по согласованию этих принципов и возможности привлечения иранцев к обсуждению этих вопросов", - добавил он.

"Политика США в отношении Ирана намного шире, чем ядерное соглашение. Вашингтон беспокоит пагубное поведение Ирана во всем регионе: поддержка повстанцев Хути в Йемене, запуск ракет из Йемена по Саудовской Аравии", - отметил госсекретарь США.

Ранее Трамп заявил, что его страна может полностью выйти из ядерного соглашения с Ираном, если его не изменят.

Темы: США Иран ядерное оружие
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