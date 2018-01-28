Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США и Европа начали работу над обновлением ядерного соглашения с Ираном

Воскресенье, 28 января 2018, 03:05

США и их европейские союзники создали рабочие группы для обсуждения изменений в действующее ядерное соглашение с Ираном.

Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает "Укринформ".

"Президент Трамп четко выразил свое мнение, что это соглашение имеет ряд недостатков, и он намерен исправить их. Мы обсудим с европейскими коллегами, в каких сферах, по нашему мнению, должны быть изменения, а также механизм, с которым мы можем рассмотреть эти вопросы", - подчеркнул Тиллерсон.

"Рабочие группы уже начали встречи в рамках усилий по согласованию этих принципов и возможности привлечения иранцев к обсуждению этих вопросов", - добавил он.

"Политика США в отношении Ирана намного шире, чем ядерное соглашение. Вашингтон беспокоит пагубное поведение Ирана во всем регионе: поддержка повстанцев Хути в Йемене, запуск ракет из Йемена по Саудовской Аравии", - отметил госсекретарь США.

Ранее Трамп заявил, что его страна может полностью выйти из ядерного соглашения с Ираном, если его не изменят.

Темы: СШАИранядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
США
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Последние новости
21:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
21:51
Стрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
Все новости...
Реклама: