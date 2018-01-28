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Доба в АТО: вночі - без обстрілів, вдень - 1 загиблий

Неділя, 28 січня 2018, 05:23
Доба в АТО: вночі - без обстрілів, вдень - 1 загиблий

За минулу добу, 27 січня, бойовики провели 1 обстріл українських позицій - від кулі ворожого снайпера загинув військовий.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Друга половина минулої доби, починаючи з 14:00, пройшла без порушень режиму тиші. До того часу, сили російсько-окупаційних угрупувань не відмовилися від організації щодо українських воїнів вогневої провокації і провели 1 обстріл позицій наших захисників", - йдеться у звіті.

"На Донецькому напрямку із тимчасово непідконтрольної українському уряду Пантелеймонівки вогонь у бік наших опорних пунктів неподалік населеного пункту Верхньоторецьке вів ворожий снайпер. Унаслідок його дій отримав поранення, несумісне із життям, військовослужбовець сил АТО", - повідомили у штабі.

Загиблий - боєць батальйону Кульчицького НГУ Мирослав Сливка.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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