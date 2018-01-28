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Сутки в АТО: ночью - без обстрелов, днем ​​- 1 погибший

Воскресенье, 28 января 2018, 05:23
Сутки в АТО: ночью - без обстрелов, днем ​​- 1 погибший

За прошедшие сутки, 27 января, боевики провели 1 обстрел украинских позиций - от пули вражеского снайпера погиб военный.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вторая половина прошедших суток, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. Днем силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации огневой провокации и провели 1 обстрел позиций наших защитников", - говорится в отчете.

"На Донецком направлении с временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймоновки огонь в сторону наших опорных пунктов недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер. В результате его действий погиб военнослужащий сил АТО", - сообщили в штабе.

Погибший - боец ​​батальона Кульчицкого НГУ Мирослав Сливка.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Темы: АТОДонбасс
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