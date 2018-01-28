МОК допустив до участі в Олімпіаді 169 спортсменів з РФ

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Неділя, 28 січня 2018, 07:20

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив до участі в Зимових Іграх-2018 у Пхенчхані 169 російських спортсменів.

Про це повідомляє Reuters.

"Після ретельного вивчення попереднього списку із 389 прізвищ МОК зареєстрував на Олімпіаду 169 спортсменів, які виступатимуть у статусі "олімпійський атлет з Росії", - йдеться у повідомленні.

Заяву МОК підтвердив віце-президент Російського олімпійського комітету Станіслав Поздняков.

Як відомо, 5 грудня МОК відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.

"Чисті" російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.

На Олімпіаду не акредитували жодного співробітника Міністерства спорту РФ. А віце-прем'єра Віталія Мутка довічно дискваліфікували від усіх Олімпіад.

Теми: Росія Олімпіада
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