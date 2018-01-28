МОК допустил к участию в Олимпиаде 169 спортсменов из РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в Зимних Играх-2018 в Пхенчхане 169 российских спортсменов.

Об этом сообщает Reuters.

"После тщательного изучения предварительного списка из 389 фамилий МОК зарегистрировал на Олимпиаду 169 спортсменов, которые будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России", - говорится в сообщении.

Заявление МОК подтвердил вице-президент Российского олимпийского комитета Станислав Поздняков.

Как известно, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

"Чистые" российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг, смогут принять участие в Олимпиаде-2018 и выступить только под нейтральным флагом. Соответственно, во время спортивных соревнований не будет звучать гимн РФ.

На Олимпиаду не аккредитовали ни одного сотрудника Министерства спорта РФ. А вице-премьера Виталия Мутко пожизненно дисквалифицировали от участия во всех Олимпиадах.