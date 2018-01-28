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Росія відмовилась видати Україні кримчанина Лугіна, нав'язавши йому громадянство

Неділя, 28 січня 2018, 08:01
Андрій Лугін
Центр інформації про права людини

Росія офіційно відмовила Україні у видачі ув'язненого кримчанина Андрія Лугіна.

Як повідомляє Кримська правозахисна група, російський омбудсмен Тетяна Москалькова у своїй офіційній відповіді на запит Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської стверджує, що перевести Лугіна для відбуття покарання в Україну неможливо, оскільки він має російське громадянство.

При цьому, за інформацією дружини кримчанина Ірини Лугіної, її чоловік не отримував російський паспорт і має лише українське громадянство.

 
Документ із сайту Кримської правозахисної групи

Лугін був засуджений українським судом до початку окупації Криму за ст. 93 и 257 КК України.

"Після захоплення Криму його вивезли до російської колонії в Мордовії, що є військовим злочином згідно ч. 1 ст. 49 IV Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року", - зазначає Кримська правозахисна група.

Раніше Лугін вже неодноразово звертався до різних інстанцій РФ і України з проханням передати його для відбуття покарання на материкову частину України. На знак протесту проти етапування до РФ він намагався накласти на себе руки і завдав собі поранень горла.

Кримська правозахисна група нагадує, що українських політв’язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка російська влада також незаконно вивезла з Криму, і зараз їх утримують у колоніях на півночі РФ. 20 жовтня 2016 року Україні було відмовлено у видачі кримчан. Російські чиновники послалися на те, що вважають їх своїми громадянами.

В українському МЗС стверджують, що громадяни України Сенцов і Кольченко не звертались за отриманням російського громадянства, а відповідні заяви Москви протирічать нормам міжнародного права.

Як відомо, Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Теми: КримРосіязаручники
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