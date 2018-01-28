Спостерігачі ОБСЄ помітили в бойовика пов'язку, як у росіян з СЦКК

Спостерігачі ОБСЄ помітили в бойовика ОРЛО нарукавну пов'язку, які носили російські офіцери від СЦКК.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 26 січня.

"Перебуваючи на блокпості "ЛНР" на південь від мосту у Станиці Луганській (15 км на північний схід від Луганська), спостерігачі розмовляли з членом "ЛНР", у якого була така ж нарукавна пов'язка, як і ті, які носили офіцери Російської Федерації при Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК)", - повідомили в місії.

Як відомо, 7 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російських офіцерів у СЦКК на Донбасі поставили у "нестерпні умови".

14 грудня спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.

19 грудня російські офіцери зі складу СЦКК повернулися до Росії.

Лунали припущення, що це свідчить про намір Росії поглибити збройний конфлікт. Зокрема, загострення на Донбасі не виключав спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер.