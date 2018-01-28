Порошенко поїде на Віденський бал

8 лютого президент Петро Порошенко здійснить робочий візит до Австрії на запрошення Федерального президента країни Александера Ван дер Беллена.

Як повідомляє прес-служба президента, в ході візиту відбудуться двосторонні переговори Порошенка з Ван дер Белленом та новопризначеним Федеральним канцлером Себастіаном Курцом.

Серед іншого, під час зустрічей сторони обговорять розвиток ситуації на Донбасі та зміцнення санкційної політики ЄС з метою підтримки міжнародних зусиль з відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

У рамках програми перебування заплановане також спільне відвідання главами держав Віденського оперного балу, на який президента України запрошено як особистого почесного гостя президента Австрії.

"Віденський оперний бал – щорічний державний захід, в якому бере участь керівництво країни. Президент Австрії має привілей запросити на цей захід главу однієї з держав як особистого гостя", - пояснює прес-служба.

Разом з тим, у неділю через погодні умови Порошенко не зміг взяти участь у заходах зі вшанування пам’яті 100-річчя бою під Крутами на Чернігівщині, які анонсувала прес-служба президента.

Як повідомив віце-прем'єр Павло Розенко, президенту не дали дозволу на приземлення в Чернігівській області.