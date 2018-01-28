Киевлян арестовали на 2 месяца за попытку поджога монастыря УПЦ МП

Шевченковский райсуд Киева арестовал на 2 месяца с альтернативой залога двух подозреваемых в попытке поджечь Десятинный монастырь УПЦ Московского патриархата.

Как сообщил нардеп Игорь Луценко в Facebook, в субботу вечером суд избрал для Алексея Шемотюка и Александра Горбаняв меру пресечения виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2,2 млн гривен.

"Для меня это очень странное поведение судьи Левицкой. Потому что прокуратура и милиция настроены не слишком агрессивно, просили только домашний арест. Тем не менее, судья вкатит фактически содержания под стражей - потому что такие суммы для залога, без помощи посторонних, у подозреваемых вряд ли найдутся", - отметил депутат.

Фото с Facebook Игоря Луценко

По его информации, оба парня являются архитекторами. Один из них воевал в составе ВСУ в аэроразведке.

"По словам задержанных, они пытались привлечь внимание к тому, что территория Национального музея истории захвачена московскими церковниками. Рядом - фундамент Десятинной церкви, главного храма Киевской Руси, который символически хотят застолбить за собой агенты враждебного государства", - добавил Луценко.

На сайте Десятинного монастыря УПЦ МП также сообщается об избрании меры пресечения двум обвиняемым в поджоге.

"Несмотря на дикость и жестокость совершенного этими людьми преступления, мы молимся за них и просим суд смягчить меру наказания. Сегодня нашему адвокату на суде отказали в слове, чтоб донести нашу позицию о смягчении приговора. Мы будем придерживаться этой позиции в апелляции", - уверяют представители церкви.

О задержании двух мужчин за поджог монастыря 25 января сообщала киевская полиция.

По ее информации, происшествие случилось ночью по улице Владимирской. В дежурную часть поступило сообщение от церковнослужителей о поджоге здания.

Опросив заявителя, правоохранители выяснили, что поджечь здание пытались двое неизвестных. В ходе осмотра места происшествия обнаружили фрагменты следов вокруг здания и бутылки с зажигательной смесью. Все это изъяли и направили на экспертное исследование.

Правоохранители оперативно установили лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления.

Их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 33-летний и 36-летний киевляне. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

"Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - сообщали в полиции.

Как сообщалось, 25 января националисты организаций "С-14", "Традиции и порядок" и "Сокол" демонтировали информационный борд часовни Московского патриархата возле "Десятинной церкви" в центре Киева.