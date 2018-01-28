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Поліція викрила поплічників бойовиків, що охороняли захоплені ДонОДА та міськраду Маріуполя

Неділя, 28 січня 2018, 15:27

Поліція Донецької області відкрила кримінальні провадження щодо двох мешканців Маріуполя, які сприяли бойовикам та окупації регіону у 2014 році. 

Про це йдеться у повідомленні облуправління Нацполіції.

"Підозрювані співпрацюють зі слідством. Щодо обох відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст. 256 КК "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності", - зазначили правоохоронці. 

Обидва підозрюваних приєдналися до лав бойовиків у середині березня 2014 року, спершу були "охоронцями" у наметовому містечку біля захопленої міськради Маріуполя, куди не пускали сторонніх та чинили опір правоохоронцям. 

"Наприкінці березня одного з них було передислоковано у Донецьк, де він здійснював охорону захопленої будівлі Донецької ОДА, однак згодом він повернувся до "самооборони Маріуполя". Інший отримав посвідчення "члена ополчення ДНР". Після 2 місяців такої роботи  обидвоє вийшли з незаконних збройних формувань", - повідомили у поліції. 

В облуправлінні Нацполіції також повідомили, що з початку року поліцейські оголосили про підозру 17 бойовикам та їх пособникам.

Українська правда 

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Теми: ДонбасОРДЛОполіція
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