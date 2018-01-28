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Полиция выявила соратников боевиков: охраняли захваченные ДонОГА и горсовет Мариуполя

Воскресенье, 28 января 2018, 15:27

Полиция Донецкой области начала уголовные производства в отношении двух жителей Мариуполя, которые способствовали боевикам и оккупации региона в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении облуправления Нацполиции.

"Подозреваемые сотрудничают со следствием. В отношении обоих начаты уголовные производства по ч.1 ст.256 УК "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", - отметили правоохранители.

Оба подозреваемых примкнули к рядам боевиков в середине марта 2014 года, сначала были "охранниками" в палаточном городке возле захваченного горсовета Мариуполя, куда не пускали посторонних и оказывали сопротивление правоохранителям. 

"В конце марта один из них был передислоцирован в Донецк, где охранял захваченное здание Донецкой ОГА, однако впоследствии он вернулся в "самооборону Мариуполя". Другой получил удостоверение "члена ополчения ДНР". После 2 месяцев такой работы оба вышли из незаконных вооруженных формирований", - сообщили в полиции.

В облуправлении Нацполиции также сообщили, что с начала года полицейские объявили о подозрении 17 боевикам и их пособникам.

Украинская правда

Темы: ДонбассОРДЛОполиция
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