Штаб: У зоні АТО триває режим "тиші"

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Неділя, 28 січня 2018, 18:33

З початку доби вздовж усієї лінії зіткнення продовжує зберігатися режим "тиші".

Про це ввечері у неділю повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

"Станом на 18:00 обстрілів у бік опорних пунктів сил АТО не зафіксовано. Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем ЗСУ, підрозділи української армії дотримуються Мінських домовленостей", - зазначили у штабі.

За даними штабу, бойові підрозділи на першій лінії оборони перебувають на постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником.

Теми: Донбас АТО Мінські угоди
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