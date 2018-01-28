Штаб: У зоні АТО триває режим "тиші"
Неділя, 28 січня 2018, 17:33
З початку доби вздовж усієї лінії зіткнення продовжує зберігатися режим "тиші".
Про це ввечері у неділю повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"Станом на 18:00 обстрілів у бік опорних пунктів сил АТО не зафіксовано. Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем ЗСУ, підрозділи української армії дотримуються Мінських домовленостей", - зазначили у штабі.
За даними штабу, бойові підрозділи на першій лінії оборони перебувають на постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником.