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Штаб: В зоне АТО сохраняется режим "тишины"

Воскресенье, 28 января 2018, 17:33

С начала суток вдоль всей линии соприкосновения продолжает сохраняться режим "тишины".

Об этом вечером в воскресенье сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону опорных пунктов сил АТО не зафиксировано. Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем ВСУ, подразделения украинской армии придерживаются Минских договоренностей", - отметили в штабе.

По данным штаба, боевые подразделения на первой линии обороны находятся на постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником.

Темы: ДонбассАТОМинские соглашения
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