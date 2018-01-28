Штаб: В зоне АТО сохраняется режим "тишины"

С начала суток вдоль всей линии соприкосновения продолжает сохраняться режим "тишины".

Об этом вечером в воскресенье сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону опорных пунктов сил АТО не зафиксировано. Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем ВСУ, подразделения украинской армии придерживаются Минских договоренностей", - отметили в штабе.

По данным штаба, боевые подразделения на первой линии обороны находятся на постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником.