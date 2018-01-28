В РФ повідомили про 3,5 тисячі учасників "Страйку виборців". Затриманих - 243

За оцінками МВС РФ, участь в узгоджених акціях прихильників затриманого Олексія Навального у 46 містах Росії взяли близько 3,5 тисяч осіб.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на дані МВС.

За даними відомства, у Барнаулі, Хабаровську, Кемеровому акція зібрала 150 учасників, у Магнітогорську, Оренбурзі, Кургані - не більше 100 осіб, у Красноярську, Томську, Владивостоці, Іркутську - близько 200 осіб.

"У Новосибірську - 600, у Нижньому Новгороді - 550. Прийшли менше тисячі осіб у Єкатеринбурзі. Масові акції також пройшли і в інших містах Росії, де на них прийшли десятки людей. У Москві в неузгодженому масовому заході взяли участь близько тисячі осіб", - заявили в МВС.

У поліції зазначили, що "грубих порушень правопорядку в ході акцій не допущено".

Як повідомляє "Дождь", загалом на акціях по всій Росії було затримано 243 людини. Разом з тим "Новая газета" повідомляє про 257 затриманих.

"У Чебоксарах затримано понад 50 осіб (більшу частину затриманих вже відпустили без протоколів). В Уфі затримали близько 45 осіб, у Кемерові - 31, у Мурманську - 23, у Тулі та Москві 16 затриманих", - зазначає видання.

Раніше поліція затримала опозиційного політика Олексія Навального, якому раніше відмовили у праві взяти участь у виборах президента РФ-2018.

За даними правоохоронців, щодо Навального складуть протокол про адмінпорушення за ст. 20.2 КоАП РФ (порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).