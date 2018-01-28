Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ повідомили про 3,5 тисячі учасників "Страйку виборців". Затриманих - 243

Неділя, 28 січня 2018, 17:50

За оцінками МВС РФ, участь в узгоджених акціях прихильників затриманого Олексія Навального у 46 містах Росії взяли близько 3,5 тисяч осіб.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на дані МВС.

За даними відомства, у Барнаулі, Хабаровську, Кемеровому акція зібрала 150 учасників, у Магнітогорську, Оренбурзі, Кургані - не більше 100 осіб, у Красноярську, Томську, Владивостоці, Іркутську - близько 200 осіб.

"У Новосибірську - 600, у Нижньому Новгороді - 550. Прийшли менше тисячі осіб у Єкатеринбурзі. Масові акції також пройшли і в інших містах Росії, де на них прийшли десятки людей. У Москві в неузгодженому масовому заході взяли участь близько тисячі осіб", - заявили в МВС.

У поліції зазначили, що "грубих порушень правопорядку в ході акцій не допущено".

Як повідомляє "Дождь", загалом на акціях по всій Росії було затримано 243 людини. Разом з тим "Новая газета" повідомляє про 257 затриманих. 

"У Чебоксарах затримано понад 50 осіб (більшу частину затриманих вже відпустили без протоколів). В Уфі затримали близько 45 осіб, у Кемерові - 31, у Мурманську - 23, у Тулі та Москві 16 затриманих", - зазначає видання.

Раніше поліція затримала опозиційного політика Олексія Навального, якому раніше відмовили у праві взяти участь у виборах президента РФ-2018.

За даними правоохоронців, щодо Навального складуть протокол про адмінпорушення за ст. 20.2 КоАП РФ (порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

Теми: Росіямітингивибориопозиціяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
Усі новини...
Реклама: