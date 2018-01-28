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У Росії затримали Навального і ще 185 протестувальників

Неділя, 28 січня 2018, 12:28
У Росії затримали Навального і ще 185 протестувальників

На Тверській у Москві поліція затримала опозиціонера Олексія Навального, організатора акцій "Страйк виборців" по всій Росії. 

Про це повідомив сам Навальний у Twitter.

Пізніше російський правозахисний портал "ОВД-инфо" повідомив, що станом на 16:00 за московським часом (15:00 за Києвом) в різних містах Росії поліція затримала 185 учасників протестних акцій "Страйк виборців".

"За уточненими даними, всього по країні затримано 185 осіб. З них 46 осіб в Чебоксарах, 32 в Уфі, 22 в Мурманську, 16 в Тулі та Москві, 15 в Кемерові, 12 в Томську, дев'ять в Волгограді, вісім в Петербурзі (як мінімум двоє людей вже вийшли з відділку)", - йдеться в повідомленні.

Були затримання також в Астрахані, Березниках, Волгограді, Калузі, Кірові, Нижньому Новгороді, Новосибірську, Новочебоксарську, Раменському (всі затримані вийшли з відділку), Самарі, Тольятті, Челябінську, Південно-Сахалінську.

Навальний оголосив проведення 28 січня всеросійської акції "Страйк виборців", щоб закликати громадян не ходити на вибори президента.

Як повідомлялося, 22 січня президія Верховного суду Росії визнала законною відмову Центральної виборчої комісії реєструвати ініціативну групу опозиціонера Олексія Навального, що висунула його кандидатом в президенти країни.

24 грудня ініціативна група провела збори і висунула кандидатом на пост президента Росії Олексія Навального.

ЦВК ухвалила рішення "відмовити у реєстрації групи виборців, створеної для підтримки самовисування кандидата на посаду президента РФ Олексія Навального і його уповноважених представників, в зв'язку з відсутністю у кандидата пасивного виборчого права".

У відповідь Навальний закликав виборців бойкотувати результати виборів-2018 в РФ

ЦВК Росії неодноразово попереджав, що Олексій Навальний не буде зареєстрований як кандидат через судимість - у 2013 році він був засуджений на 5 років умовно у справі "КировЛес". Вирок був оскаржений в ЄСПЛ і скасований Верховним судом, але потім суд в Кірові знову призначив таке ж покарання.

Навальний вважає своє висунення законним і продовжує передвиборну кампанію.

Вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

Теми: Росіяакції
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