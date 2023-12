На Тверській у Москві поліція затримала опозиціонера Олексія Навального, організатора акцій "Страйк виборців" по всій Росії.

Про це повідомив сам Навальний у Twitter.

Пізніше російський правозахисний портал "ОВД-инфо" повідомив, що станом на 16:00 за московським часом (15:00 за Києвом) в різних містах Росії поліція затримала 185 учасників протестних акцій "Страйк виборців".

The moment that Alexei @Navalny fell on our camera after being tackled by police... pic.twitter.com/uCJFcntCtz