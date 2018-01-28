На Тверській у Москві поліція затримала опозиціонера Олексія Навального, організатора акцій "Страйк виборців" по всій Росії.

Про це повідомив сам Навальний у Twitter.

Раніше російський правозахисний портал "ОВД-инфо" повідомив, що станом на 14:00 за московським часом (13:00 за Києвом) у різних містах Росії поліція затримала близько 90 учасників протестних акцій "Страйк виборців".

При задержании Алексея Навального полицейские повалили его на землю и с трудом запихнули в автозак. Хватали протестующих за горло, использовали дубинки. #Забастовка https://t.co/pjRjJRv2xn pic.twitter.com/np4sWqfA8j — Навальный LIVE (@navalnylive) January 28, 2018

"За останніми даними, загальне число затриманих наблизилося до дев'яноста. Найбільше затримано в Уфі - щонайменше 28 людей. 15 осіб затримано в Кемерово, 10 або більше - в Томську, вісім - у Москві, сім - у Петербурзі", - йдеться в повідомленні.

Опа, а кто это тут у нас на Тверской? Навальный! «Жулики и воры — пять минут на сборы!» #Забастовка https://t.co/pjRjJRv2xn pic.twitter.com/JUnavQsqdD — Навальный LIVE (@navalnylive) January 28, 2018

Є також затримані в Південно-Сахалінську, Самарі, Новосибірську, Березниках, Нижньому Новгороді, Астрахані, Мурманську, Челябінську, Раменському, Омську, Чебоксарах, Новочебоксарську.

Навальний оголосив проведення 28 січня всеросійської акції "Страйк виборців", щоб закликати громадян не ходити на вибори президента.

Як повідомлялося, 22 січня президія Верховного суду Росії визнала законною відмову Центральної виборчої комісії реєструвати ініціативну групу опозиціонера Олексія Навального, що висунула його кандидатом в президенти країни.

24 грудня ініціативна група провела збори і висунула кандидатом на пост президента Росії Олексія Навального.

ЦВК ухвалила рішення "відмовити у реєстрації групи виборців, створеної для підтримки самовисування кандидата на посаду президента РФ Олексія Навального і його уповноважених представників, в зв'язку з відсутністю у кандидата пасивного виборчого права".

У відповідь Навальний закликав виборців бойкотувати результати виборів-2018 в РФ.

ЦВК Росії неодноразово попереджав, що Олексій Навальний не буде зареєстрований як кандидат через судимість - у 2013 році він був засуджений на 5 років умовно у справі "КировЛес". Вирок був оскаржений в ЄСПЛ і скасований Верховним судом, але потім суд в Кірові знову призначив таке ж покарання.

Навальний вважає своє висунення законним і продовжує передвиборну кампанію.

Вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.