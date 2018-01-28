В РФ сообщили о 3,5 тыс. участников "Забастовки избирателей". Задержанных - 243

По оценкам МВД РФ, участие в согласованных акциях сторонников задержанного Алексея Навального в 46 городах России приняли около 3,5 тысяч человек.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на данные МВД.

По данным ведомства, в Барнауле, Хабаровске, Кемерово акция собрала 150 участников, в Магнитогорске, Оренбурге, Кургане - не более 100 человек, в Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске - около 200 человек.

"В Новосибирске - 600, Нижнем Новгороде - 550. Пришло меньше тысячи человек и в Екатеринбурге. Массовые акции также прошли и в других городах России, где на них пришли десятки человек. В Москве в несогласованном массовом мероприятии приняли участие около тысячи человек", - заявили в МВД.

В полиции отметили, что "грубых нарушений правопорядка в ходе акций не допущено".

Как сообщает "Дождь", всего на акциях по всей России были задержаны 243 человека.

Вместе с тем "Новая газета" сообщает о 257 задержанных.

"В Чебоксарах задержаны более 50 человек (большую часть задержанных уже отпустили без протоколов). В Уфе задержали около 45 человек, в Кемерово - 31, в Мурманске - 23, в Туле и Москве 16 задержанных", - отмечает издание.

Ранее полиция задержала оппозиционного политика Алексея Навального, которому ранее отказали в праве принять участие в выборах президента РФ-2018.

По данным правоохранителей, в отношении Навального составят протокол об административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).