В РФ сообщили о 3,5 тыс. участников "Забастовки избирателей". Задержанных - 243

680 просмотров
Воскресенье, 28 января 2018, 18:50

По оценкам МВД РФ, участие в согласованных акциях сторонников задержанного Алексея Навального в 46 городах России приняли около 3,5 тысяч человек.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на данные МВД. 

По данным ведомства, в Барнауле, Хабаровске, Кемерово акция собрала 150 участников, в Магнитогорске, Оренбурге, Кургане - не более 100 человек, в Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске - около 200 человек.

"В Новосибирске - 600, Нижнем Новгороде - 550. Пришло меньше тысячи человек и в Екатеринбурге. Массовые акции также прошли и в других городах России, где на них пришли десятки человек. В Москве в несогласованном массовом мероприятии приняли участие около тысячи человек", - заявили в МВД. 

В полиции отметили, что "грубых нарушений правопорядка в ходе акций не допущено". 

Как сообщает "Дождь", всего на акциях по всей России были задержаны 243 человека.

Вместе с тем "Новая газета" сообщает о 257 задержанных.

"В Чебоксарах задержаны более 50 человек (большую часть задержанных уже отпустили без протоколов). В Уфе задержали около 45 человек, в Кемерово - 31, в Мурманске - 23, в Туле и Москве 16 задержанных", - отмечает издание.

Ранее полиция задержала оппозиционного политика Алексея Навального, которому ранее отказали в праве принять участие в выборах президента РФ-2018.

По данным правоохранителей, в отношении Навального составят протокол об административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Темы: Росcия митинги виборы оппозиция полиция
powered by lun.ua
По теме
В британской разведке возмущены словами министра обороны о российской угрозе - СМИ 28 января 2018, 14:28
В России задержали Навального и еще около 90 протестующих 28 января 2018, 13:28
В московский офис Фонда Навального ворвалась полиция, задержали ведущего 28 января 2018, 10:00
Все новости
Главные новости
Генпрокурор: убийца Ноздровской мог быть не один
Биатлон: Сборная Украины взяла "золото" в смешанной эстафете на ЧЕ, обойдя РФ
Супрун призвала вакцинироваться, не дожидаясь новых вспышек болезней
За год банки-банкроты получили почти 10 миллиардов гривен
Все новости
архитектура

Украинские проекты номинированы на премию ArchDaily

семья

Возрастные кризисы в жизни ребенка: как распознать и чем помочь?